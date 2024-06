Wasserball – Bundesliga, B-Gruppe: SSVE-Wasserballer landen auf Platz vier

1 Die Wasserballer des SSV Esslingen erreichen den 4. Platz der Bundesliga B-Gruppe und blicken auf eine „gute Saison“ zurück. Foto: /oh

Die B-Gruppen-Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren auch das zweite Spiel um Platz drei der Play-off-Serie gegen den SVV Plauen und beenden die Saison auf dem 4. Platz.











Nachdem die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen im ersten Spiel um Platz drei in den Play-offs der B-Gruppe in der Best-of-Three-Serie gegen den SVV Plauen im Vereinsbad auf der Neckarinsel knapp mit 16:17 unterlagen, verloren die Esslinger auch die zweite Partie in Plauen mit 13:19 (2:5, 3:7, 5:2, 3:5). Damit beendeten die SSVE-Wasserballer die Saison auf Platz vier und verpassten die Relegation zur A-Gruppe, aber die Enttäuschung hielt sich am Ende in Grenzen. Denn die Formkurve der Esslinger zeigt seit Beginn des Jahres nach oben und das Saisonziel – den Klassenverbleib zu schaffen– wurde bereits mit dem Sieg gegen den Düsseldorfer SC erreicht. „Wir sind sehr positiv gestimmt und arbeiten künftig genauso weiter. Ich bin zufrieden mit der Saison, aber natürlich müssen wir in der kommenden Runde noch stabiler werden, vor allem in der Verteidigung“, sagte SSVE-Coach Miklos Barothy, der in Plauen erneut auf einige seiner Stammkräfte verzichten musste, unter anderem auf Benedek Szöke, dem er bereits vor dem Spiel um Platz drei „eine Trainingspause“ gegeben hatte.