1 SSVE-Keeper Denis Wildner macht sich groß – und versucht, den Wurf von Uerdingens Messan Moore zu parieren. Foto: Herbert Rudel

Die B-Gruppen-Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen die Best-of-three-Serie um Platz drei gegen den SV Bayer Uerdingen und freuen sich auf die Relegation.











Link kopiert

Nach einer 17:20-Niederlage im ersten Spiel der Best-of-three-Serie um Platz drei in der B-Gruppe gewinnen die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen die zweite sowie dritte Partie gegen den SV Bayer Uerdingen im Vereinsfreibad, belegen in der B-Gruppe somit Rang drei – und schafften den Sprung in die Relegation zur A-Gruppe.