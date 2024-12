1 Der SSVE rangiert mit 20 Punkten auf Platz eins der Bundesliga-B-Gruppe. Foto:

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen wollen im Derby der B-Gruppe gegen den SV Cannstatt die Spitzenposition verteidigen.











Link kopiert

Dieses Mal stehen den Bundesliga-Wasserballern des SSV Esslingen im Derby am Sonntag (14 Uhr) in der B-Gruppe gegen den Aufsteiger SV Cannstatt wirklich ein Heimspiel im Sportbad Neckarpark bevor. Denn in der Partie zum Saisonauftakt in der Hinrunde, die der SSVE knapp sowie glücklich mit 15:14 gewann, hatten die Cannstatter noch das Heimrecht.