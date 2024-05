Wasserball – Bundesliga, B-Gruppe: SSVE Esslingen besiegt den Favoriten

1 Die Bundesliga-B-Gruppen Wasserballer des SSV Esslingen machen den ersten Schritt. Foto: oh

In der ersten Play-offs-Partie des Halbfinales bezwingt der B-Gruppen-Bundesligist SSV Esslingen den Duisburger SV mit 11:10.











Die B-Gruppen-Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen marschieren weiter. Vor heimischem Publikum im Vereinsfreibad besiegte der SSVE den Favoriten Duisburger SV – Erstplatzierter der Vorrunde – in der ersten Play-offs-Begegnung des Halbfinales in der Best-of-Three-Serie mit 11:10 (1:1, 5:4, 4:3, 1:2). Damit fuhr der SSVE bereits den zweiten Sieg in dieser Saison gegen den SV ein, nachdem die Esslinger schon an Spieltag zwölf dem Tabellenführer Paroli boten und mit 11:9 gewannen.