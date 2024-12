Wasserball – Bundesliga, B-Gruppe: Fünfmeterschießen entscheidet das Wasserball-Derby

1 SSVE-Spieler Robin Rehm (am Ball) ist auf der Suche nach einer Lücke in der Cannstatter Abwehr. Foto: /Herbert Rudel

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren das Rückspiel in der B-Gruppe gegen den Rivalen SV Cannstatt mit 16:18.











Das traditionelle Derby zwischen den Bundesliga-Wasserballern des SSV Esslingen (Platz eins) und dem Fünften SV Cannstatt in der B-Gruppe hielt, was es im Voraus versprochen – und was die meisten Zuschauer erwartet hatten: Spannung und Kampf bis zum Schluss. Am Ende waren es aber dieses Mal die Cannstatter, die die ausgeglichene Partie im Sportbad Neckarpark – dem Heim-Becken beider Teams – im Fünfmeterschießen mit 18:16 (3:4, 4:3, 3:4, 3:2, 5:3) gewannen und jubelten.