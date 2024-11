Wasserball – Bundesliga, B-Gruppe, DSV-Pokal: SSV Esslingen feiert zwei Siege

1 Die SSVE-Wasserballer ziehen in das Achtelfinale des DSV-Pokals ein. Foto: oh

Die Esslinger Bundesliga-Wasserballer gewinnen das Spitzenspiel der B-Gruppe – und sind im DSV-Pokal eine Runde weiter.











Eine lange Reise haben die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen am Wochenende hinter sich gebracht – und eine erfolgreiche noch dazu. Zuerst gewannen die Esslinger das Spitzenspiel in der B-Gruppe beim Zweiten SV Krefeld mit 16:14 (2:3,5:4,8:2,1:5). Einen Tag später feierte der SSVE in der 2. Runde des DSV-Pokals einen 15:12 (3:2,4:3,3:4,5:3)-Erfolg beim SV Blau-Weiß Bochum aus der 2. Bundesliga und zog in das Achtelfinale ein, in dem die Esslinger am kommenden Samstag im Auswärtsspiel auf den Bundesligisten WF Spandau 04 aus der A-Gruppe treffen.