Wasserball – 2. Bundesliga: Zwischen Kontinuität und neuen Impulsen

Zwischen Kontinuität und neuen Impulsen

1 Das Männer-Team des SSV Esslingen 2025/2026, hinten von links: X, Co-Trainer und Kapitän Valentin Finkes, Robert Seifert, Simon Rehm, Robin Rehm, Dimitrios Mokos. Mitte von Links: Teammanager Hannes Glaser, Leopold Friedrich, Barnabas Nemeth, Benedek Szöke, X, Linus Orszulik. Vorne von links: Trainer Miklos Barothy, Emanouil Petiki, Michel Denneler, Torwart Adrian Hausmann, Luca Leibfarth, Athanasio Papadopulos und Betreuerin Lara Schneider. Foto: Benjamin Lau

Nach personellen Veränderungen und angesichts neuer Regeln im Spielbetrieb stehen die Wasserballer des SSV Esslingen vor einer spannenden Saison in der 2. Bundesliga.











Link kopiert

Auf eine laut Trainer Miklos Barothy „gute vergangene Saison“ blickt der SSV Esslingen in der B-Gruppe der Wasserball-Bundesliga zurück. Für die Esslinger, die die Vorrunde auf Platz vier abschlossen und in den Playoffs Dritter wurden, war dann in der Best-of-three-Serie der Relegation zur A-Gruppe gegen die SG Neukölln nach zwei Spielen Schluss. Aber Barothy betont: „Wir haben das Maximum herausgeholt und freuen uns auf das Kommende.“