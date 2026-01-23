Wasserball – 2. Bundesliga: SSVE startet mit neuem Trainerduo – „Wir profitieren voneinander“

1 Neu-SSVE-Coach Michel Denneler (links) verlässt das Wasser und übernimmt die Verantwortung am Beckenrand. Foto: Benjamin Lau

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen starten unter dem neuen Coach Michel Denneler ins neue Jahr – und haben direkt zwei Heimspiele gegen zwei Top-Teams vor der Brust.











Nach den bewegten Wochen abseits des Beckens – mit dem überraschenden Rücktritt von Coach Miklos Barothy – richtet sich der Blick bei den Wasserballern des SSV Esslingen nun wieder auf das Sportliche. Neu-Coach Michel Denneler, der künftig zusammen mit Co-Trainer Marius Schmitt das SSVE-Trainerteam bildet, freut sich jedenfalls auf das, was kommt.