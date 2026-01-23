Wasserball – 2. Bundesliga: SSVE startet mit neuem Trainerduo – „Wir profitieren voneinander“
1
Neu-SSVE-Coach Michel Denneler (links) verlässt das Wasser und übernimmt die Verantwortung am Beckenrand. Foto: Benjamin Lau

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen starten unter dem neuen Coach Michel Denneler ins neue Jahr – und haben direkt zwei Heimspiele gegen zwei Top-Teams vor der Brust.

Nach den bewegten Wochen abseits des Beckens – mit dem überraschenden Rücktritt von Coach Miklos Barothy – richtet sich der Blick bei den Wasserballern des SSV Esslingen nun wieder auf das Sportliche. Neu-Coach Michel Denneler, der künftig zusammen mit Co-Trainer Marius Schmitt das SSVE-Trainerteam bildet, freut sich jedenfalls auf das, was kommt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.