Wasserball – 2. Bundesliga: SSVE gegen Laatzen – Brüder-Duell im Sportbad
SSVE-Kapitän Valentin Finkes freut sich auf die Partie gegen die SpVg Laatzen. Foto: Archivfoto: Benjamin Lau

Die Wasserballer des SSV Esslingen treffen in der 2. Bundesliga im Sportpark Neckarpar auf die SpVg Laatzen – und SSVE-Kapitän Valentin Finkes auf seinen Bruder Robin.

Es war ein kleiner Schock für die Fans, als die Wasserballer des SSV Esslingen in den sozialen Netzwerken Anfang April den Abgang von Kapitän Valentin Finkes zur SpVg Laatzen ankündigten. Finkes zeigte sich auf dem dazugehörigen Foto mit einem Bademantel der SpvVg. Aufgeatmet wurde dann etwas später, als die Aktion sich als Aprilscherz herausstellte. „Das ist aus einem Spaß entstanden und hätte ja auch durchaus Sinn ergeben, da mein Bruder Robin dort spielt. Der Aprilscherz hat besser funktioniert als gedacht“, erzählte SSVE-Kapitän Valentin Finkes mit einem Lächeln und ergänzte: „Den Bademantel hatte mir mein Bruder zu Weihnachten geschenkt. Bei der Aktion wurde das Geschenk dann auch mal genutzt.“

