1 SSVE-Spieler Emmanouil Petikis versucht, den Ball im Düsseldorfer Tor unterzubringen. Foto: Benjamin Lau

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen zeigen im ersten Spiel unter Neu-Coach Michel Denneler gegen den Zweiten Uerdinger SV beim 15:13-Sieg eine konzentrierte Leistung.











Es wurde gejubelt und gefeiert – leider aber nur ein Mal. Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewannen das Heimspiel gegen den Zweiten Uerdinger SV mit 15:13 (3:2, 5:4, 1:4, 6:3). Und Michel Denneler freute sich über seinen perfekten Einstand als neuer Trainer: „Es macht einfach Spaß, die Jungs zu coachen. Von Beginn an bis zum Schluss war es, bis auf ein paar Ausbrüche, eine disziplinierte Leistung von uns.“ Denneler übernahm über den Jahreswechsel den Posten zusammen mit Co-Trainer Marius Schmitt von Miklos Barothy.