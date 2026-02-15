1 Esslingens Robin Rehm steuert in Krefeld zwei Tore bei. Foto:

Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen zeigt beim Zweiten SV Krefeld eine starke Leistung, unterliegt aber knapp mit 17:18.











Link kopiert

Wenn man als Außenseiter eine knappe Niederlage kassiert, gibt es zwei Möglichkeiten der Einordnung: Sich über den verpassten Punkte ärgern, oder sich über die gute Leistung freuen. Michel Denneler, der neue Trainer des Wasserball-Zweitligisten entschied, sich für Letzteres. „Wir haben den nächsten Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte er nach dem 17:18 (6:5, 4:5, 4:3, 3:5) beim Tabellenzweiten SV Krefeld.