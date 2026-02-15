Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen: „Ein harmonisches Spiel“, aber kein Sieg
1
Esslingens Robin Rehm steuert in Krefeld zwei Tore bei. Foto:  

Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen zeigt beim Zweiten SV Krefeld eine starke Leistung, unterliegt aber knapp mit 17:18.

Wenn man als Außenseiter eine knappe Niederlage kassiert, gibt es zwei Möglichkeiten der Einordnung: Sich über den verpassten Punkte ärgern, oder sich über die gute Leistung freuen. Michel Denneler, der neue Trainer des Wasserball-Zweitligisten entschied, sich für Letzteres. „Wir haben den nächsten Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte er nach dem 17:18 (6:5, 4:5, 4:3, 3:5) beim Tabellenzweiten SV Krefeld.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.