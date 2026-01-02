Wasserball – 2. Bundesliga: Interne Lösung beim SSV Esslingen – Denneler und Schmitt bilden Trainerteam
1
Neu-Co-Trainer Marius Schmitt steht bei den SSVE-Männern wieder am Beckenrand. Foto:  

Nach dem Rücktritt von Miklos Barothy bilden Michel Denneler und Marius Schmitt das neue Trainerteam bei den Zweitliga-Wasserballern des SSV Esslingen.

Im Wasser war in der vergangenen Woche Stillstand angesagt – abseits des Beckenrandes bewegte sich dagegen bei den Zweitliga-Wasserballern des SSV Esslingen einiges. Nach dem überraschenden Rücktritt aus privaten Gründen von Miklos Barothy nutzte der SSVE den Jahreswechsel, um sich für die zweite Saisonhälfte in der 2. Bundesliga neu aufzustellen.

