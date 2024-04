Wasen-Opening in Esslingen: Dirndl und Lederhose in der Osterfeldhalle

Dirndl und Lederhose in der Osterfeldhalle

Wasen-Opening in Esslingen

8 Das „Hofbräu-Regiment“ hat die Besucherinnen und Besucher beim Wasen-Opening auf die Bierbänke gebracht. Foto: Ines Rude/l

Das Frühlingsfest zieht zwar erst ab 20. April wieder die Massen nach Cannstatt. Doch schon eine Woche vorher ist den Neckar aufwärts der Startschuss für die Bierzeltsaison in der Region gefallen: 1500 Menschen haben beim Wasen-Opening der Berkheimer Erlenwölf gefeiert.











Das Dirndl und die Lederhose überwiegen modetechnisch an diesem lauen Samstagabend. Zwar beginnt das Stuttgarter Frühlingsfest erst am 20. April. Doch das Wasen-Opening hat bereits zum zehnten Mal schon eine Woche zuvor stattgefunden. Und zwar rund 14 Kilometer entfernt vom Cannstatter Festplatz im Esslinger Teilort Berkheim in der Osterfeldhalle. Etwa 1500 Menschen haben es sich nicht nehmen lassen, die diesjährige Wasen-Saison hier einzuläuten. Die Gründe sind verschieden.