Wasen-Opening in Esslingen: Ausgelassener Partyspaß in Dirndl und Lederhose

Die Fasnetzeit ist kaum vorüber, da geht die Berkheimer Narrenzunft Erlenwölf schon wieder in die Vollen: Eine Woche vor dem Start des Stuttgarter Frühlingsfests lädt sie zum Wasen-Opening in die Osterfeldhalle ein. Und das Partyvolk kommt stets in Scharen.











Die Fasnetzeit ist vorüber, und für die allermeisten Närrinnen und Narren heißt es erst einmal kräftig durchschnaufen. Die Berkheimer Erlenwölf indes gönnen sich keine Pause. Ihr Motto: „Nach der Fasnet ist vor dem Wasen-Opening.“ Eine Woche vor Beginn des Stuttgarter Frühlingsfests lädt die Narrenzunft am Samstag, 12. April, zur großen Sause in die Berkheimer Osterfeldhalle ein, die sich einen Abend lang für das Partyvolk in ein stilechtes Bierzelt verwandelt. Beim Publikum kommt das bestens an: Die Tickets sind stets heiß begehrt. Bis zu 1500 Besucherinnen und Besucher, natürlich in Dirndl und Lederhose, werden Jahr für Jahr gezählt.

2012 haben die Erlenwölf ihr Wasen-Opening aus der Taufe gehoben, das seither seinen festen Platz im Berkheimer Veranstaltungskalender hat – nur in den schlimmsten Coronazeiten mussten die Narren Pause machen. Für den Verein mit seinen rund 120 Mitgliedern ist die Bierzelt-Sause jedes Mal ein Kraftakt. Doch für die aktiven Vereinsmitglieder ist das kein Problem: Wenn bereits mittwochs der Aufbau beginnt, sind stets 15 bis 20 Helferinnen und Helfer am Start, die bis zum Samstag mit Akribie und großem Engagement die Osterfeldhalle zur Frühlingsfest-Location machen. Am Veranstaltungstag selbst sind dann 70 oder mehr Aktive im Einsatz.

Esslinger Erlenwölf krempeln die Ärmel hoch

Sie sorgen dafür, dass alles wie am Schnürchen klappt und dass die Feiernden auf ihre Kosten kommen. Viele reisen von weither an, um sich schon mal Appetit für ausgelassene Tage auf dem Wasen zu holen. Und wenn das Königlich Württembergische Hofbräu-Regiment, das als Haus- und Hof-Band des Wasen-Openings traditionell für den guten Ton sorgt, um 1 Uhr früh die letzte Zugabe gespielt hat, krempelt das Helferteam gleich noch einmal die Ärmel hoch. Schließlich soll schon nach wenigen Stunden alles abgebaut und die Halle besenrein sein. „Bis 5 Uhr in der Frühe wollen wir fertig sein. Es ist jedes Mal faszinierend, wie perfekt das läuft“, lobt Marco Di Pilla, der zweite Zunftmeister der Erlenwölf. „Und wenn wir uns dann in unserem Vereinsheim nochmal zusammensetzen und eine erste Bilanz ziehen, ist es ein schönes Gefühl, zu sehen, was man gemeinsam schaffen kann.“

Zusammenhalt wird bei den Erlenwölf großgeschrieben. „Anders könnten wir solch eine Riesenparty auch gar nicht stemmen“, sagt Matthias Theurer, der als Beisitzer im Vorstand der Erlenwölf Verantwortung übernimmt. Marco Di Pilla ist sicher, dass solche Aktivitäten die Mitglieder der Narrenzunft zusätzlich zusammenschweißen: „Fasnet ist nicht immer. Da ist es wichtig, dass ein Verein wie unserer auch außerhalb der närrischen Wochen lebendig bleibt. Das gelingt uns ganz gut.“

Esslinger Hallenmieten bereiten Probleme

Und so ganz nebenbei beschert eine Großveranstaltung wie das Wasen-Opening der Vereinskasse im besten Fall einen warmen Regen, der hilft, dass übers Jahr auch andere Aktivitäten gedeihen können. Bei ausverkauftem Haus lohnt sich der Kraftakt der Vereinsmitglieder. Doch die Spielräume sind in den letzten Jahren enger geworden. „Alles wird immer teurer, und wir können das Eintrittsgeld und die Preise nicht beliebig erhöhen“, sagt Häswart Christian Rommel. Marco Di Pilla denkt dabei nicht zuletzt an die Hallenmiete: „Inzwischen bezahlen wir statt früher 3000 Euro fast 6000 Euro allein für die Halle. Solange wir ausverkauft sind, ist alles gut. Wenn das mal nicht der Fall sein sollte, kann es eng werden.“

Davon ist das Wasen-Opening bislang weit entfernt. Beim Vorverkaufsstart am 31. Januar stand das Partyvolk bereits Schlange vor dem Vereinsheim in der Schulstraße, mittlerweile läuft der Vorverkauf via Internet unter www.erlenwoelf.de. „Wir können jedem nur raten, seine Tickets frühzeitig zu sichern“, sagt Marco Di Pilla. Denn ausverkauftes Haus hat beim Wasen-Opening inzwischen Tradition. Kein Wunder, schließlich kann man nicht alle Tage Frühlingsfest-Stimmung auf Esslingens Höhen erleben.