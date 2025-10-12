1 Das Feuerwerk bildet den fulminanten Abschluss des Cannstatter Volksfestes. Foto: Katrin Maier-Sohn

Am Sonntagabend endet das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen für dieses Jahr mit dem traditionellen Feuerwerk. Wir haben die Show im Video.











Am Sonntagabend endet das 178. Cannstatter Volksfest auf dem Wasen. Zuvor gibt es ein letztes Highlight – im wahrsten Sinne des Wortes. Mit bunten Lichtern und Getöse verabschiedet sich der Rummel mit dem traditionellen Feuerwerk bis zum nächsten Jahr. Wir haben den Abschluss im Video eingefangen.

Mit auf Musik abgestimmten Raketen und raffinierter Pyrotechnik liefern die Veranstalter zum Abschluss noch einmal einen echten Höhepunkt.

Mit dem diesjährigen Volksfest sind die Veranstalter übrigens zufrieden. Rund 4,2 Millionen Besucher kamen in den vergangenen drei Wochen auf den Wasen. Auch im kommenden Frühjahr und Herbst wird dort wieder gefeiert. Das 86. Stuttgarter Frühlingsfest startet am 18. April und dauert bis zum 10. Mai 2026.