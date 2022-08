12 Die Bauarbeiten für das Cannstatter Volksfest zeigen Fortschritte. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttgart

Nur noch gut vier Wochen, dann endlich kehrt das Volksfest am 23. September nach zweijähriger Coronapause nach Stuttgart zurück. Die Bauarbeiten auf dem Wasen in Bad Cannstatt sind bereits in vollem Gange.

Nach dem Fassanstich um 15.30 Uhr wird auf dem weltweit bekannten Volksfest bis zum 9. Oktober gefeiert, gesungen, getanzt – und natürlich viel Bier getrunken. Auch wenn die Handwerker noch voll beschäftigt sind: Das Flair des Volksfestes ist bereits auf dem Wasen zu spüren. So steht seit einigen Tagen die Fruchtsäule auf dem Sockel des Info-Pavillons. Das 26 Meter hohe und drei Tonnen schwere Monument ist das Wahrzeichen des Festes und erinnert an die Ursprünge des Volksfestes, das einstmals ein Erntedankfest war.

Feiern ohne Corona-Beschränkungen

Nach Angaben von in.Stuttgart findet das 175. Cannstatter Volksfest ohne Corona-Beschränkungen statt. Es gibt wie üblich keinen Eintrittspreis – stattdessen bezahlt man an den einzelnen Fahrgeschäfte und Buden. 2019 zählten die Veranstalter rund 3,5 Millionen Besucher.

Wir haben uns den Baufortschritt auf dem Wasen angesehen und eine Bildergalerie zusammengestellt.

Wichtige Termine beim Volksfest

Eröffnungsfeier

Freitag, 23. September, um 15.30 Uhr durch Oberbürgermeister Frank Nopper im „Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt“

Schwäbischer Mundart-Gottesdienst

Sonntag, 25. September, 10 Uhr, in „Wilhelmer’s SchwabenWelt“

Historischer Volksfestumzug

Sonntag, 25. September, 11 Uhr, die Gespanne, Fahrzeuge und Gruppen ziehen vom Cannstatter Kursaal zum Cannstatter Wasen

VVS-Wasentag

Montag, 26. September, ab 12 Uhr, Inhaber von VVS-Jahresticket oder -Abo bekommen im Festzelt „Klauss & Klauss“ eine Maß gratis

Familientag

Mittwoch, 28. September und 5. Oktober ab 12 Uhr, ermäßigte Preise und Überraschungen für Kinder