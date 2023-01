Es braucht eine klare Linie in der Bildung

Was sind uns Schulen und Kitas wert?

1 G8 zu streichen, ist ein umstrittener Weg. Foto: dpa/Armin Weigel

In der Bildungspolitik müssen alle Beteiligten an einem gemeinsamen Strang ziehen, sonst gewinnen die Lautesten, meint unsere Redakteurin Renate Allgöwer.















Link kopiert

Die Bildungswissenschaftler aus Baden-Württemberg legen den Finger in die richtige Wunde. Das kleinteilige Herumdoktern in der Bildungspolitik muss aufhören. Es muss eine klare Linie und eine Gesamtstrategie her um die großen Fragen zu beantworten.