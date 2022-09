Was Russland will

Präsident Russlands: Wladimir Putin

Russlands Diktator Wladimir Putin wird bald Verhandlungen anbieten. Darauf muss sich der Westen schnell vorbereiten.















Überraschend ist das alles nicht, was sich da gerade im Osten der Ukraine und in Moskau abspielt. Der Reihe nach: Das ukrainische Heer ist an zwei Stellen im Land zu einem Gegenangriff angetreten. Die Offensive im Raum Charkiw war ein Erfolg.