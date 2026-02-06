„Was machen Sie denn da?“: Esslinger Restaurant zeigt Sprüche auf dem Klo

Esslinger Restaurant zeigt Sprüche auf dem Klo

„Was machen Sie denn da?“

4 Die Lyrikerin Anna Breitenbach hat mit Max Kühl und Küchenchef Heiko Wineberger (von links) die Sanitärräume des Esslinger Restaurants Posthörnle verschönert. Foto: gw

Auf dem Klo im Esslinger Restaurant Posthörnle gibt es neuerdings Sprüche zu lesen. Was steckt dahinter?











Im Esslinger Restaurant Posthörnle in der Pliensaustraße wird Kunst großgeschrieben: Hier treffen sich Autorinnen und Autoren nach Lesungen, hier setzen Gemälde, Zeichnungen und Fotos in wechselnden Ausstellungen an den Wänden Akzente. Im Sommer laden Küchenchef Heiko Wineberger, die Esslinger Lyrikerin Anna Breitenbach und die Stadtbücherei unter dem Motto „Posthörnle und Poesie“ zu literarischen Genusslesungen. Seit Kurzem erreicht die Kunst nun sogar die Sanitärräume: Anna Breitenbach regt dort an den gekachelten Wänden mit kurzen Texten zum Schmunzeln und zum Nachdenken an.