Was Italien-Urlauber jetzt wissen müssen

Menschen laufen in Panik auf die Straße. In der Gegend um die italienische Großstadt hat die Erde unter den Phlegräischen Feld gebebt. Zum wiederholten Male in diesem Jahr Diese Situation kann Reisende beunruhigen. Was gilt dann reieserechtlich?











In Neapel und Umgebung bebt immer wieder die Erde: Neuerliche Erschütterungen haben am Freitagmorgen zahlreiche Bewohner der italienischen Großstadt aus Angst auf die Straßen getrieben. Die Region in Kampanien ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt. Was müssen Sie jetzt wissen?

Warum bebt die Erde?

Das Epizentrum lag nach offiziellen Angaben in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan im Westen der Stadt. Es hatte eine Stärke von 4,0. Dort bebt seit geraumer Zeit immer wieder die Erde. Ende Juni etwa wurde ein Beben der Stärke 4,6 gemessen.

Wie groß ist die Gefahr?

Das Auswärtige Amt schreibt in seinen Reisehinweisen zu den Phlegräischen Felder: Sie zeigten immer wieder Veränderungen, die in der Vergangenheit auch zu Evakuierungsmaßnahmen geführt haben. Supervulkane zeichnen sich durch eine besonders große Magmakammer und enorme Gewalt aus. Niemand kann jedoch sagen, wann der nächste Ausbruch stattfinden wird. Für das Gebiet gilt seit elf Jahren die Alarmstufe Gelb.

Was heißt das für Reisende?

Sie sollten sich bewusst sein, dass es zu solchen Beben kommen kann. Reiserechtliche Ansprüche, beispielsweise auf kostenfreie Stornierungen, lassen sich daraus nicht ableiten. Ängste oder Sorgen sind keine ausreichenden Rechtfertigungen dafür. Mit solchen Risiken, die in vielen anderen Regionen der Welt auch bestehen, muss man sich vor der Buchung auseinandersetzen.

Was man tun kann, wenn einen die Situation doch besorgt?

Frühzeitig den Veranstalter oder das Hotel, falls man dort direkt gebucht hat, kontaktieren. Vielleicht lasse sich eine Lösung finden, etwa durch Umbuchung, sagt Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum. Das sei aber eine Kulanzfrage. Anbieter müssen sich darauf nicht einlassen.

Wann sind Stornierungen kostenfrei möglich?

Allgemein gilt: Erst wenn es vor Ort Zerstörungen gibt, die die geplante Reise erheblich beeinträchtigen, oder konkrete Gefahren für das eigene Wohlergehen bestehen, können Pauschalurlauber eine Reise in der Regel ohne Stornokosten absagen. Falls der Veranstalter sie nicht schon von selbst abbläst.

Was gilt für Individualreisende?

Wer individuell gebucht hat, muss sich mit den einzelnen Vertragspartnern in Verbindung setzen - dem Hotel, der Airline, dem Mietwagenanbieter und so weiter. Es gelten dann jeweils deren Geschäftsbedinungen. Können sie die Leistungen weiter erbringen, muss man dann oft auf Kulanz hoffen.