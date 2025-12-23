Die „Burg“ in Esslingen: Gab es hier je edle Fräulein und stramme Recken?

Was ist wahr, was ist falsch?

1 Imposant, aber keine „Burg“: die Befestigungsanlage hoch über Esslingen mit dem Dicken Turm um 1870. Foto:

Eine Burg in Esslingen. Die Vorstellung hat was. Aber sie ist falsch. Eine echte Burg hat es hier nie gegeben. Dafür eine Anlage mit historischem Zündstoff.











Fake oder Fakt? Über Esslingen wird viel geredet. „Sag mal, den Steg zwischen den Türmen von St. Dionys. Benutzte den nicht der Türmer für den Toilettengang?“ Oder: „Marktplatz? Ach, da wurden im Mittelalter bestimmt Lebensmittel verkauft?“ Und: „Wo haben denn am Hafenmarkt die Schiffe angelegt?“ Unsere Zeitung beschäftigt sich in diesen Tagen mit einigen dieser Vorstellungen über Esslingen, die manchmal richtig, manchmal aber auch falsch oder nur halbrichtig sind. Hier geht es um die Esslinger Burg. Ist sie wirklich eine?