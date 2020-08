1 Weiß kombiniert mit sanften Naturtönen liegen im Trend. Foto: Pixabay

Wer sich in diesem Jahr eine neue Küche erwerben oder die alte umgestalten möchte, ist hier genau richtig. Im folgenden Ratgeber werden die wichtigsten Einrichtungstrends 2020 erläutert. Was ist angesagt bei den Materialien, Farben und Stilen?

Einrichtungstrends 2020 - Küche wird wohnlicher



Die Küche ist in vielen Haushalten der Lieblingsort der Familie: Hier wird gekocht, gegessen, unterhalten und gelacht. Dieser Raum sollte daher bei der Einrichtung genauso viel Beachtung finden wie beispielsweise das Wohnzimmer. Mit einem schönen Design und gemütlichen Sitzplätzen wird daraus eine Wohlfühl-Oase, die durch ausreichend Stauraum und moderne Geräte gleichzeitig viel Funktionalität bietet. Die Küche wird wohnlicher und ist 2020 offen gestaltet. Der Raum ist also durch einen fließenden Übergang zum Wohn- oder Esszimmer gekennzeichnet. Angesagt sind elegante Fronten, hochwertige Materialien und Schränke ohne Griffe. Die Gestaltung ist auf das Minimale reduziert. Es kommt nur wenig Deko zum Einsatz, beispielsweise hübsche Pflanzen, Blumenvasen oder Bilder an den Wänden. Soll die Küche maßgeschneidert sein? Das Porta Einrichtungshaus unterstützt gern bei der individuellen Planung und bietet kostenlose Fachberatung. Hier gibt es eine riesige Auswahl an verschiedenen Küchen für jedes Budget.



Natürliche Materialien für mehr Wärme und Behaglichkeit in der Küche



Holz, vor allem Vollholz, ist nach wie vor ein beliebter Werkstoff bei der Herstellung der Küche, um ihr einen wunderbar natürlichen Look zu verleihen und das Raumklima zu verbessern. Holz atmet und ist in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern und sie bei trockener Luft abzugeben. Es ist eines der besten Materialien, die die Natur bietet. Damit wirkt die Küche behaglich und modern. Sie erscheint wohnlicher und gemütlicher und strahlt viel Wärme aus. Der Landhausstil bleibt auch in diesem Jahr erhalten, aber die Fronten sind vermehrt aus dunklem Holz und matt gestaltet. Angesagt sind Oberflächen mit einer Anti- Fingerprint-Beschichtung, was die Reinigung vereinfacht.



Welche Farben sind 2020 angesagt?



Auch bezüglich der Farben können in diesem Jahr gezielte Akzente gesetzt werden. Grün ist ideal zum Kombinieren von Dunkelbraun oder der Trendfarbe Schwarz, die für stilvolle Eleganz im Raum sorgt. Die Farbe bringt etwas Natur in die Küche und strahlt Behaglichkeit aus. Auch graue und anthrazitfarbene Küchenfronten, die mit Weiß kombiniert werden, sowie sanfte Naturtöne wie Beige liegen im Trend. Anthrazit bietet einen tollen Kontrast zu warmen Fußböden und Möbeln aus Holz. Helle Farben bringen Harmonie in die Küche. Holz passt auch gut zum dänischen Stil Hygge, der dafür steht, die eigenen vier Wände gemütlich zu gestalten.



Zusammenfassung



Das Familienleben spielt sich immer mehr in der Küche ab. Daher ist es wichtig, die Einrichtung gut zu planen. Der Trend geht in diesem Jahr zu dunklen Farben wie Schwarz, Anthrazit oder Braun. Besonders schön wirken sie zusammen mit matten Fronten. Hochwertige Materialien wie Holz machen aus dem Raum einen gemütlichen Aufenthaltsort. Der natürliche Rohstoff strahlt viel Wärme aus. Auch gedeckte Farben wie Beige lassen sich gut mit Holz kombinieren. Ein wichtiger Küchentrend ist 2020 die Verschmelzung zwischen Küche und Wohnzimmer. Hier muss jedoch darauf geachtet werden, dass ein harmonischer Look entsteht.