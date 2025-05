Was ist Freundschaft?: Lisa Federle: „Unsere Seelen sind ähnlich“

Was ist Freundschaft?

1 Karin Leins (links) und Lisa Federle haben sich vor etwa zehn Jahren kennengelernt. Foto: Ines Rudel

Die Tübinger Notärztin Lisa Federle steht kurz vor ihrer Brustkrebsoperation. Den Anruf von Karin Leins, die Hilfe braucht, nimmt sie dennoch an. Wie daraus eine Freundschaft wurde.











Beide haben Berufe, bei denen sie verschwiegen sein müssen. Die Tübingerin Lisa Federle ist Notärztin. Bekannt wurde sie durch ihre Tübinger Coronateststrategie. Ihre Freundin Karin Leins berät unter anderem Frauen in Schwangerschaftskonflikten. Miteinander aber können sie reden. Wie ihre Freundschaft anfing, als es beiden richtig schlecht ging, erzählen sie hier. Und auch, was sie tun, wenn sie mal nicht gemeinsam die Welt in ihrem Verein „Bewegt euch“ besser machen wollen.