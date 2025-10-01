Was heißt da olle Kamelle?: Neue Premiere in Esslingen ist aktuell – „alles noch viel schlimmer geworden“

1 Elif Veyisoglu in der Titelrolle der „Verlorenen Ehre der Katharina Blum“ mit (von links) Oliver Moumouris, Reyniel Ostermann und Florian Stamm. Foto: Björn Klein Foto:

Als Heinrich Bölls Erzählung mit dem Bandwurmtitel „Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“ 1974 herauskam, spiegelte sie das Medien- und Staatsverständnis des kritischen Teils einer hoch polarisierten Öffentlichkeit. Die Verfilmung von Volker Schlöndorff und Margarethe von Trotta verstärkte ein Jahr später noch die Schlüsseleffekte.

Eine Staatsmacht, die bis in linksbürgerliche Kreise hinein an der Schwelle zum Orwell’schen „1984“ gesehen wurde; eine im Dienst der Macht die Masse aufhetzende Boulevardpresse; eine Stimmung kollektiven Misstrauens, in der jeder halbwegs kritische Kopf sich als RAF-Sympathisant diffamiert fühlte oder tatsächlich diffamiert wurde: In einer derart aufgeheizten Situation wurde Bölls Geschichte einer jungen Frau, die sich in einen mutmaßlichen, aber eben nur mutmaßlichen Terroristen und Mörder verliebt und dann mit sensationsgeilen Schlagzeilen, Unterstellungen und Beleidigungen öffentlich zur Sau gemacht wird, zum Exempel.

Regisseurin Eva Lemaire über „Katharina Blum“

In einer berühmt gewordenen Vorbemerkung schreibt Böll, Ähnlichkeiten „mit den Praktiken der Bild-Zeitung“ seien „weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich“. Und wie Katharina Blum ihre verlorene Ehre rächt, brachte dem Nobelpreisträger selbst den Vorwurf des Terror-Sympathisanten ein.

Die Szene wird zum tödlichen Tribunal: Reyniel Ostermann als Boulevardreporter Werner Tötges (links), Oliver Moumouris als Unternehmer und Politiker Alois Sträubleder und Elif Veyisoglu als Katharina Blum. Foto: Björn Klein

Alles nur Erinnerung an die aufgeregte, aber lang vergangene Zeit zwischen Terror und Hysterie? Eine olle Kamelle? Von wegen, sagt die Regisseurin Eva Lemaire, die „Katharina Blum“ in John von Düffels Theaterfassung an der Esslinger Landesbühne inszeniert. Premiere ist an diesem Donnerstag im Esslinger Schauspielhaus. Im Zeitalter von Social Media, Shitstorms und Fake News sei „alles noch viel schlimmer geworden“. Der einzelne Mensch stehe „einer monströsen Medienmaschinerie noch machtloser gegenüber“.

Dramaturg Alexander Schreuder erklärt: „Wir suchen eine neue Perspektive auf diese Geschichte, die eigentlich eine alte ist. Sie reicht vom Teeren und Federn bis zum Shaming, der Bloßstellung von Menschen im Netz.“ Durch das Internet, sagt der Dramaturg, hätte sich eine kritisch-pluralistische Öffentlichkeit herausbilden können. Stattdessen sei die „Befriedigung voyeuristischer Bedürfnisse“ der Treibriemen geworden und stelle die Online-Medien in den Dienst kommerzieller und politischer Interessen. „Der Unterschied zu ,Katharina Blum’ ist nicht groß.“ Auch Co-Dramaturgin Sarah Frost sieht damals wie heute „dieselben Mechanismen am Werk“.

Vorstellungen für „Katharina Blum“ in Esslingen

Für Regisseurin Lemaire haben „gute Stoffe im Theater sowieso eine zeitlose Bedeutung. Die historischen Aspekte erscheinen wie ein Spiegel, in dem sie sich deutlicher erkennen lässt.“ Nora Johanna Gromers Bühnenbild basiert denn auch auf drehbaren schwarzen Wänden mit angedeuteten Schauplätzen auf der Rückseite: Natur, ein Wohnzimmer, eine Hauswand. Der „Drehtür-Effekt“, sagt Lemaire, gebe der Inszenierung ihren Rhythmus, das Ensemble sei „ständig in Bewegung zwischen Räumen und Zeiten“. Noch anderes symbolisiere das Schwindel erregende Raumzeitkarussell: das angeschwindelte, durch Manipulation verdrehte Bewusstsein.

Die Premiere beginnt am Donnerstag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus der Esslinger Landesbühne. Die nächsten Vorstellungen folgen am 10., 14., 18. und 25. Oktober, 4. und 13. November, 17. Dezember, 9. und 25. Januar.