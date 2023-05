Was geschah am...

Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Mai 2023:















21. Kalenderwoche, 144. Tag des Jahres

21. Kalenderwoche, 144. Tag des Jahres



Noch 221 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Zwillinge



Namenstag: Dagmar, Esther, Franz

HISTORISCHE DATEN

2022 - Amoklauf an einer Grundschule in Uvalde (US-Bundesstaat Texas): Ein 18-Jähriger erschießt 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Der Schütze wird von der Polizei getötet. Die Tat verstärkt die Debatte über schärfere Waffengesetze in den USA.

2018 - Nordkorea hat nach eigenen Angaben durch eine Serie von Sprengungen sein Atomtestgelände Punggye-ri komplett unbrauchbar gemacht. Machthaber Kim Jong Un hatte die Schließung der Testanlage bei seinem Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In Ende April angekündigt.

2008 - Die Deutsche Telekom wird durch eine Spitzel-Affäre erschüttert. Der Bonner Konzern räumt ein, dass das Unternehmen über mindestens ein Jahr Telefonkontakte von Managern und Aufsichtsräten zu Journalisten ausgespäht hat.

2005 - Der frühere SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine tritt aus der SPD aus. Er begründet diesen Schritt mit der Hartz-IV-Arbeitsmarktreform von Rot-grün.

1998 - In Hongkong werden bei den ersten Parlamentswahlen seit der Rückgabe an China zwar mehrheitlich Demokraten und Kritiker Chinas gewählt, doch behält das chinafreundliche Lager die Mehrheit von 33 der 60 Sitze. Ursache ist das von Peking vorgegebene komplizierte Wahlsystem.

1993 - Bei einer Schießerei zwischen Mitgliedern zweier Drogenkartelle auf dem Flughafen von Guadalajara in Mexiko kommen sieben Menschen ums Leben, darunter der Kardinal Juan Jesús Posadas Ocampo. Den Ermittlern zufolge wurde er mit dem Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán verwechselt.

1993 - Eritrea, das 30 Jahre lang gegen seine Zugehörigkeit zu Äthiopien kämpfte, wird offiziell unabhängig.

1903 - 25 Motorradfahrer gründen in Stuttgart die Deutsche Motorradfahrer-Vereinigung (DMV). 1911 sind schon 12 000

Wagenbesitzer unter den 17 000 Mitgliedern - der Verein nennt sich nun Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC).

1883 - Die Brooklyn Bridge in New York wird offiziell eröffnet. Die erste Hängebrücke Amerikas verbindet die Stadtteile Manhattan und Brooklyn. Entworfen hat sie John Augustus Roebling, der im thüringischen Mühlhausen zur Welt kam.

GEBURTSTAGE

1963 - Michael Chabon (60), amerikanischer Schriftsteller (Pulitzer-Preis 2001; "Die Geheimnisse von Pittsburgh", "Wonder Boys")

1953 - Alfred Molina (70), britischer Schauspieler ("Spider-Man 2", "Nicht ohne meine Tochter")

1943 - Gerd Gies (80), deutscher und Politiker (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt 1990-1991

1941 - Bob Dylan (82), amerikanischer Rock- und Folksänger ("Blowin' In The Wind", "Like A Rolling Stone"), Nobelpreis für Literatur 2016

1913 - Willi Daume, deutscher Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Sportbundes DSB 1950-1970, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees NOK 1961-1992, gest. 1996

TODESTAGE

2003 - Hans-Werner Kock, deutscher Moderator, als "Mister Abendschau" bekannt gewordener, langjähriger Moderator und Reporter der SFB-Abendschau, geb. 1930

1848 - Annette von Droste-Hülshoff, deutsche Dichterin ("Die Judenbuche"), geb. 1797