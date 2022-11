Was geschah am...

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa

Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. November 2022:47.















Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. November 2022:

47. Kalenderwoche, 326. Tag des Jahres

Noch 39 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Cäcilia

HISTORISCHE DATEN

2017 - Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verurteilt den bosnisch-serbischen Ex-General Ratko Mladic zu lebenslanger Haft. Die Richter machen ihn insbesondere für das Massaker an bosnischen Muslimen 1995 in Srebrenica verantwortlich.

1977 - Das Überschallflugzeug Concorde startet zu seinem ersten Flug von Paris nach New York.

1975 - Zwei Tage nach dem Tod des Diktators Francisco Franco wird in Spanien mit der Proklamation von Juan Carlos zum König die Monarchie wieder eingeführt.

1959 - Der Deutsche Fernsehfunk der DDR sendet erstmals einen Gutenacht-Film mit dem Sandmännchen. Ab 1991 wird das Ost-Sandmännchen bundesweit ausgestrahlt.

1949 - Die Alliierten Hohen Kommissare und Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) unterzeichnen das Petersberger Abkommen, das der Bundesrepublik mehr Souveränität zusichert.

1942 - Die deutsche 6. Armee wird in Stalingrad durch sowjetische Truppen eingeschlossen.

1927 - Albanien geht im Zweiten Pakt von Tirana ein Bündnis mit dem faschistischen Italien ein. Der Balkanstaat wird damit faktisch italienisches Protektorat.

1832 - An der Pariser Comédie-Française wird das Versdrama "Le roi s'amuse" von Victor Hugo uraufgeführt. Das Stück wird schon am nächsten Tag verboten, weil die damaligen Zensoren der Ansicht waren, es enthalte beleidigende Anspielungen auf König Louis-Philippe.

1497 - Der Portugiese Vasco da Gama umsegelt das Kap der Guten Hoffnung, die Südwestspitze Afrikas

GEBURTSTAGE

1967 - Boris Becker (55), deutscher Tennisspieler, dreimaliger Wimbledon-Gewinner 1985, 1986 und 1989

1967 - Mark Ruffalo (55), amerikanischer Schauspieler ("Die Stadt der Blinden", "Shutter Island", "Spotlight")

1957 - Thomas Lehr (65), deutscher Schriftsteller ("Nabokovs Katze", "Schlafende Sonne")

1947 - Nevio Scala (75), italienischer Fußballtrainer, AC Parma 1989-96, Borussia Dortmund 1997-98, Präsident von Parma Calcio 1913 seit 2015

1937 - Roland Berger (85), deutscher Unternehmensberater, Gründer der Unternehmensberatung Roland Berger & Partner GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung 1967-2003

TODESTAGE

2021 - Noah Gordon, amerikanischer Schriftsteller, "Der Medicus", "Der Schamane", geb. 1926

2007 - Maurice Béjart, französischer Tänzer und Choreograph, Gründer des Béjart Ballet Lausanne (Schweiz) 1987, war Ballettdirektor in Paris und Brüssel, geb. 1927