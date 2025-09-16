Was fehlt der Kultur?: Erster Esslinger Kulturgipfel: Politik trifft Macher und Besucher

1 Andreas Deuschle lädt zum ersten Esslinger Kulturgipfel. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Bühne für die Kulturszene: Aktive und Freunde sollen Politikern sagen, was sie umtreibt – beim ersten Esslinger Kulturgipfel.











Was braucht die Kultur? Was fehlt der Kultur? Was möchte die Kultur? Der Esslinger Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle (CDU) sucht das Gespräch mit Machern und Besuchern. Der Christdemokrat organisiert einen „Kulturgipfel“. Anmeldungen sind nun möglich.

Gemeinsam mit dem kulturpolitischen Sprecher seiner Landtagsfraktion, Andreas Sturm, möchte Andreas Deuschle sich nach eigenen Angaben mit der Kulturszene in seinem Wahlkreis austauschen. Am Mittwoch, 1. Oktober, will er mit Kulturschaffenden und -interessierten zusammentreffen. Beim ersten „Esslinger Kulturgipfel“ sollen beide Gruppen sagen können, was ihnen unter den Nägeln brennt. „Ich möchte darüber diskutieren, was es braucht, unsere Kulturszene zu erhalten und zu fördern“, sagt der Christdemokrat.

Esslingen hat eine reiche Kulturszene. Ein Beispiel für das Kulturschaffen sind die „Erlesenen Orte“ (unser Foto mit Gerhard Polacek im Papierlager im Untergeschoss des Bechtle-Verlagshauses). Foto: Roberto Bulgrin

Die Veranstaltung geht am Mittwoch, 1. Oktober, um 16 Uhr in der Württembergischen Landesbühne (WLB) im Podium 2 in der Strohstraße 1 in Esslingen über die Bühne. Um Anmeldungen unter der E-Mail-Adresse: post@andreasdeuschle.de wird gebeten.