Was den neuen Deizisauer Gemeinderat beschäftigt: Millionenschwere Bauprojekte

1 Hier herrscht Handlungs- und folglich Investitionsbedarf: Die Deizisauer Feuerwehr braucht ein neues oder zumindest saniertes Magazin. Die Gemeinde muss dafür millionentief in den Säckel greifen – ein großes Thema für den neuen Gemeinderat. Foto: Andreas Kaier

Der Deizisauer Gemeinderat dürfte auch künftig kein Schauplatz brüllender Debatten sein. Aber zwei millionenschwere Bauprojekte muss die Gemeinde in den nächsten fünf Jahren stemmen: Feuerwehrmagazin und Erweiterung der Grundschule.











Der große Knall schlug bei der jüngsten Kommunalwahl in Deizisau nicht ein. Anders als in anderen, vor allem größeren Kommunen hat sich weder das Spektrum in deutlich mehr Fraktionen zersplittert noch durch den Einzug der AfD rechtslastig verlagert. Der Deizisauer Gemeinderat bleibt, was er war: ein von Wählerlisten dominiertes Gremium in bisheriger Zusammensetzung, allerdings mit verschobenen Gewichten. Erstmals löst die einzige derzeit im Deizisauer Rat vertretene Partei, die CDU, mit sieben Sitzen die Freien Wähler (FWG) als stärkste Fraktion ab. Zwei Sitze hat die CDU-Bürgerliste hinzugewonnen, zwei Sitze die Liste Engagierter DeizisauerInnen (LED) verloren. Sie ist nur noch dreiköpfig im neuen Gemeinderat vertreten. FWG und Freie Soziale Liste Deizisau (FSL) kamen wie 2019 auf sechs beziehungsweise zwei Sitze. Von den insgesamt 18 Ratsmitglieder sind vier neu: Auch dies spricht eher für Kontinuität als für tiefe Zäsuren.