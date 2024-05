Was bewegt einen am 1. Mai?: Kundgebung oder Brunnenwanderung

Was bewegt einen am 1. Mai?

1 Monika Heim zieht es am Tag der Arbeit zur DGB-Kundgebung. Foto: Roberto Bulg/n

Hinaus zum 1. Mai? Na klar. Die Frage ist nur, wohin. Für Monika Heim führt am Tag der Arbeit kein Weg an der Kundgebung auf dem Esslinger Marktplatz vorbei. Roswitha Rostek macht sich auf zur Brunnenwanderung. Wichtig für beide: Leute treffen.











Vielleicht sind die Gegensätze gar nicht so groß. Monika Heim zieht es als „stramme Gewerkschafterin“, wie sie selbst sagt, am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, zur Kundgebung auf dem Esslinger Marktplatz. Auch Roswitha Rostek zieht etwas hinaus am 1. Mai: die Wäldenbronner Brunnenwanderung, die seit 25 Jahren am ersten Tag des Wonnemonats stattfindet – und die Tatsache, dass sie als Vorsitzende des Bürgerausschusses sich einfach dort sehen lassen muss. Aber auch ohne Amt und Bürde würde sie die Tour nicht missen wollen, denn die sieben Kilometer lange Strecke durchs Hainbachtal, an der Vereine Speis’ und Trank anbieten, sei einfach „wunderschön“.