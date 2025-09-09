Was bedeutet „Nähe Stuttgart“?: „Du bist nicht nah bei Stuggi, wenn du in Reutlingen chillst“ – Nasims neuer Hit

1 Nasim Kholti ist durch seine Mini-Songs über die Stuttgarter Stadtteile bekannt geworden. Foto: Gottfried Stoppel

Nasim Kholti ist bekannt für seine humorvollen Songs über Stuttgarts Stadtteile. Zuletzt nahm er Menschen aufs Korn, die behaupten, aus der Nähe des Kessels zu kommen.











Was haben Zeilen wie „Viva Las Möhringen, Monaco von BW“, „Im Westen geht man Ski fahren, im Osten raucht man Shisha“ oder „Steig in die S1 ein, wir fahren heut Richtung Wein“ gemeinsam? Sie stammen alle aus Songs von Nasim Kholti – einem Künstler, der seit über zwei Jahren humorvolle Mini-Songs über die Stadtteile Stuttgarts schreibt.

Schon längst ist er damit im Kessel aufgefallen: Auf Instagram folgen ihm rund 9.000 Menschen, viele Tausend mehr sehen sich regelmäßig seine Videos an. Der Singer-Songwriter macht neben den 40-Sekunden-Miniaturen auch sonst eigene Musik. Vor zwei Jahren hat der Schorndorfer den Versuch gestartet, allein von seiner Tätigkeit als freischaffender Musiker und Content-Creator zu leben. Zuvor studierte er Soziale Arbeit und war in der Jugend- sowie in der Bewährungshilfe tätig.

Mittlerweile ist er so bekannt, dass er im Talentnetzwerk des SWR aufgenommen wurde. Deswegen teilt er nun auch Lieder, die nicht nur von Stuttgarter Stadtteile handeln. Egal ob Freiburg, Mainz, oder Ludwigshafen: Gemeinsam mit dem SWR will der 40-Jährige Städte in ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz besingen.

Zuletzt teilte er einen Song, in dem er sich augenzwinkernd über Menschen lustig macht, die behaupten, aus der Nähe von Stuttgart zu kommen – in Wahrheit aber viele Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt wohnen. Darin singt er zum Beispiel: „Du bist nicht nah bei Stuggi, wenn du in Reutlingen chillst, Kirchheim an der Teck oder Eislingen an der Fils.“ Weiter singt er: „Das ist nicht Nähe Stuttgart, das ist Berglen, gib’s zu, sei nicht so stur.“

Für Menschen, die nicht in einer Großstadt wie Stuttgart leben, kann die Beschreibung des Wohnorts schwierig werden. Viele orientieren sich dann an der nächstgrößeren Stadt. „Für manche ist sogar der Bodensee Nähe Stuttgart“, kommentierte ein User unter Kholtis Video. Andere User schrieben: „Ganz BWist Nähe Stuttgart“ oder „VVS Gebiet = nähe Stuttgart“.