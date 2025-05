Warum Zecken nicht im Klo runterspülen?

Darum sollte man Zecken nicht in der Toilette entsorgen

1 19 Menschen sind im vergangenen Jahr nach Zeckenbissen in Deutschland gestorben. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Die Zeckensaison hat begonnen – und der Südwesten ist Risikogebiet. Bei der Entsorgung der Tiere gibt es einiges zu beachten.











Die Zeckensaison hat begonnen und ganz Baden-Württemberg ist Risikogebiet. Spaziergänger, die im Wald, auf Wiesen und Feldern unterwegs sind, sollten sich hinterher lieber absuchen – denn die kleinen Krabbler übertragen die gefährlichen Krankheiten FSME und Borreliose.

Um sich vor Zeckenstichen zu schützen, sind folgende Maßnahmen ratsam:

Lange, geschlossene Kleidung tragen: Helle Kleidung erleichtert das Entdecken von Zecken.

Zeckenschutzmittel nutzen

Körper absuchen: Nach Aufenthalten in der Natur sollte der Körper gründlich auf Zecken untersucht werden.

FSME-Impfung: Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung, insbesondere für Personen in FSME-Risikogebieten. Vor allem, aber nicht nur, Baden-Württemberg und Bayern gelten als Risikogebiete.

Wenn man eine Zecke findet, die sich bereits festgebissen hat, muss man sie entfernen. Was es dabei zu beachten gibt, erfahren Sie hier. Leben die Tiere hinterher noch, oder haben sie sich noch nicht festgebissen, stellt sich die nächste Frage: Wie entsorgt man die Tiere?

Wie entsorgt man eine Zecke?

Wissenschaftlich wurde das schon vor einiger Zeit. Geprüft wurden folgende Methoden der Zeckentötung:

mechanische Tötungsmethoden wie Zerquetschen oder Zerdrücken

Töten durch Hitzeeinwirkung

Einsatz verschiedener Flüssigkeiten.

Das Unternehmen Pfizer schreibt dazu auf seiner Seite zecken.de: „Das Ziel: Zecken sollten sicher abgetötet werden, ohne dass der Mensch dabei in Kontakt mit den Körperflüssigkeiten der Zecke kommt. Ein solcher Kontakt könnte dazu führen, dass in der Zecke befindliche Krankheitserreger in den menschlichen Organismus gelangen – zum Beispiel durch eine kleine Wunde.“

Demnach sei „das Zerdrücken von Zecken mit einem festen Gegenstand, etwa einem Glas“, am wirkungsvollsten. Auch könnten Zecken laut dem Test mit „40-prozentigem Alkohol, Chlorreiniger und Sagrotan“ unschädlich gemacht werden. Die Tierchen mit dem Schuhabsatz zu zertreten, funktioniere hingegen nicht. Auch der Versuch, Zecken mit dem Fingernagel zu zerquetschen, funktioniere in der Regel nicht, heißt es. „Auch vom Herunterspülen der Zecke in der Toilette sollte abgesehen werden.“

Warum Zecken nicht in die Toilette?

Warum aber sollten Zecken nicht in der Toilette entsorgt werden? Die Tiere sind extrem widerstandsfähig und überleben geraume Zeit – teils Wochen – im Wasser. Bedeutet: Gelingt es nicht, die Überlebenskünstler richtig hinunterzuspülen, können sie schlimmstenfalls sogar am Toilettenrand wieder hinaufkrabbeln – und erneut zubeißen.

Das gilt nicht für tote Zecken. Wenn man sie beispielsweise mit einem Taschentuch zerdrückt, lassen sie sich problemlos in der Toilette entsorgen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die zerdrückten Blutsauger im Hausmüll zu entsorgen.