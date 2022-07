1 Vor 15 Jahren wurde der Tafelladen in Fellbach eröffnet. Foto: Eva Herschmann

Seit 15 Jahren gibt es den Tafelladen in Fellbach. Aber die Warteschlangen werden immer länger. Dasselbe gilt auch für die Tafelläden in Schorndorf und Waiblingen.















Als Ende Februar der russische Angriffskrieg in der Ukraine begann, hatte das sofort Auswirkungen auf die Tafelläden im Land. Denn viele Lebensmittel wurden ins Kriegsgebiet geschickt. Verglichen mit der Flaute im März, als die Regale in der Tafel in Fellbach große Lücken aufwiesen, habe sich die Versorgungslage wieder verbessert, sagte Ingrid Poppe, die Projektleiterin bei der Schwäbischen Tafel Stuttgart. „Wir bekommen wieder mehr Ware, aber wir haben auch immer mehr Kunden, und die Warteschlangen vor dem Eingang werden immer länger“, erzählte sie am Samstag beim Tag der offenen Tür anlässlich der Eröffnung des Ladens vor 15 Jahren.