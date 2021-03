Unter normalen Umständen hätte das regionale Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren an diesem Sonntag seine Pforten geöffnet. Doch in Coronazeiten müssen sich Besucher wie Museumsmacher weiter in Geduld üben.

Kreis Esslingen - Die Schafe samt der sieben neugeborenen Lämmer stehen Spalier. Die frei laufende Hühnerschar ist in liebevoller Hand- und Streichelarbeit auf menschliche Nähe trainiert worden und selbst die Schnecken im Museumsgarten sind aus ihren Häusern gekrochen. Einzig das Publikum fehlt. Unter normalen Umständen hätte das regionale Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren an diesem Sonntag seine Pforten geöffnet. Doch in Coronazeiten müssen sich Besucher wie Museumsmacher weiter in Geduld üben.