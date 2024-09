So fühlt sich ein Herzinfarkt an

WHO warnt vor zu hohem Salz-Konsum Weniger Salz essen verlängert das Leben

In Europa und Deutschland nehmen die meisten Menschen zu viel Salz zu sich. Ein Hauptgrund für die hohen Zahl an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, warnt die WHO. Weniger salzig essen kann sich besonders bei Bluthochdruck günstig auswirken. Wie gelingt eine Ernährung mit weniger Salz?