Warnung vor Rauch im Enzkreis: Recyclingfirma steht in Flammen

1 Brand im Enzkreis: Die Feuerwehr warnt vor starker Rauchentwicklung in Mühlacker (Archivbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Ein Feuer in einer Recyclingfirma sorgt für starke Rauchentwicklung im Enzkreis. Die Bevölkerung wird vor Geruchsbelästigung durch Rauchgase gewarnt.











Link kopiert

Ein Brand in einer Recyclingfirma in Mühlacker (Enzkreis) sorgt am Abend für eine starke Rauchentwicklung im Stadtgebiet und darüber hinaus. Für das Stadtgebiet selbst wurde eine Warnung vor Geruchsbelästigung durch Rauchgase herausgegeben, wie die Integrierte Leitstelle Pforzheim-Enzkreis mitteilte.

Laut Polizei brennt es in einem Betrieb im Ortsteil Enzberg. Nach Angaben der Leitstelle steht eine größere Menge Elektroschrott im Außenbereich in Flammen. Wegen der massiven Rauchentwicklung wurde die Straße im Bereich der Firma gesperrt.

Unsere Empfehlung für Sie Feuer in Backnang Küchenbrand löst Großeinsatz aus Dichter Rauch dringt aus einer Dachgeschosswohnung: Ein Küchenbrand sorgt am Samstagabend in Backnang für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Vom Rauch sollen auch umliegende Gemeinden betroffen sein. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz. Weitere Details zu Ausmaß und Ursache des Feuers waren zunächst nicht bekannt.