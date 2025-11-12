Warnung vor Einbrüchen: „Kommen kaum hinterher“ – mit zwei Esslinger Polizistinnen auf Zivilstreife

„Kommen kaum hinterher“ – mit zwei Esslinger Polizistinnen auf Zivilstreife

1 Polizistinnen in zivil: Alexandra Preißinger und Katja Schuhholz. Foto: Roberto Bulgrin

Die Polizistinnen Alexandra Preißinger und Katja Schuhholz wissen, wie man Einbrüche verhindert. In Deizisau sind sie deswegen in Zivil auf Streife.











Es ist ein grauer Novembernachmittag. Die Wolken hängen tief, Kälte fährt durch die Kleidung. In einem Wohngebiet in Deizisau laufen zwei Frauen durch die Straßen – dick eingepackt und mit aufmerksamem Blick. Eine Zivilstreife der Polizei Esslingen. Immer wieder bleiben sie stehen, zeigen auf Häuser, gehen zum Briefkasten und werfen Flyer ein. Alexandra Preißinger und ihre Kollegin Katja Schuhholz sind zuständig für die Einbruchsberatung bei der Polizei Esslingen. „Gerade kommen wir mit den Beratungen kaum hinterher“, sagt Preißinger.