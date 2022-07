1 Die Täter gaukelten der Frau vor, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Eine Frau aus Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag um einen fünfstelligen Betrag betrogen. Die Polizei warnt vor Trickbetrügern.















Link kopiert

Telefonbetrüger haben in den vergangenen Tagen eine Seniorin aus Bernhausen um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht. Am Mittwochvormittag meldete sich ein Anrufer bei der Frau und gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien, die eine Liste mit der Adresse der Seniorin bei sich hatten. Weiter wurde der Frau vorgelogen, dass bei ihrer Bank Mitarbeiter Geldscheine manipulieren würden und ihr Vermögen dort nicht sicher sei.

Übergabe in der Talstraße

In zahlreichen Telefonaten brachten die Täter ihr Opfer schließlich dazu, am Donnerstag mehrere zehntausend Euro von ihrem Konto abzuheben und das Geld gegen 18 Uhr im Bereich einer Apotheke in der Talstraße einem Mann zu übergeben. Laut Polizeiangaben soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten, zirka 1,75 Meter großen Mann mit braunem, mittellangem, glatten Haar handeln. Er hatte einen Oberlippenbart und trug im Gespräch einen hellen Mund-Nasenschutz. Zeugen, die im Bereich der Talstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/70910 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden