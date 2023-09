1 34 Sirenen gibt es noch im Kreis Esslingen. Foto: dpa/S. Stache

Das Landratsamt Esslingen und mehrere Kommunen weisen auf den dritten Bundeswarntag hin. Er ist am Donnerstag, 14. September. Dann soll getestet werden, ob die Information der Bevölkerung im Krisenfall funktioniert.











Funktioniert die Kommunikation im Krisenfall? Das soll am Bundeswarntag getestet werden, der auch im Kreis Esslingen zum dritten Mal am Donnerstag, 14. September, stattfindet. Um 11 Uhr wird im ganzen Land eine Probewarnung ausgelöst. Um 11.45 Uhr erfolgt dann die Entwarnung. Im Kreis Esslingen dürfte es erfahrungsgemäß relativ ruhig bleiben, weil die meisten der Zivilschutzsirenen seit Ende des Kalten Krieges abgebaut wurden. Gewarnt wird über Fernsehen, Radio, Sirenen, Cell-Broadcast und Warn-Apps wie die des Bundes, Nina. Im Landkreis gibt es nach Angaben des Landratsamtes derzeit in 16 der 44 Kommunen insgesamt 34 ortsfeste Sirenen. Sie können selbst entscheiden, ob sie ihre Sirenen am Warntag einsetzen. Einige Städte haben das kundgetan. In Filderstadt sollen die Sirenen heulen. Es wird darum gebeten, am Warntag keine Rückmeldungen an Behörden oder an die Integrierte Leitstelle weiterzugeben.

34 Sirenen im Kreis Esslingen