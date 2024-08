Warnstufe 1 greift: Kreis Ludwigsburg spricht Hitzewarnung aus

1 Die Temperaturen sollen noch mindestens bis Donnerstag hoch bleiben. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Weil an drei Tagen hintereinander die gefühlte Temperatur von mindestens 32 Grad Celsius vorhergesagt ist, greift im Kreis Ludwigsburg die erste Stufe des Hitzeaktionsplans.











Noch bis Donnerstag werden im Kreis Ludwigsburg vom Deutschen Wetterdienst gefühlte Temperaturen von mehr als 32 Grad Celsius vorhergesagt. Mit der Hitze gehen gesundheitliche Gefahren einher. Das Gesundheitsamt hat für den Kreis nun die Hitzewarnstufe 1 ausgerufen. Das teilt es am Montagnachmittag mit.

Die vom Runden Tisch Hitzeschutz definierten Kriterien für eine landkreisweite Hitzealarmierung (32 Grad mindestens drei Tage in Folge) sind demnach erfüllt. Der im Hitzeaktionsplan (HAP) etablierte Lenkungskreis setzt damit definierte Alarmierungsketten in Gang. Das Gesundheitsamt hat alle Kommunen sowie die Akteure alarmiert, die vorgesehen, Hitzewarnmails über ihre Verteiler an die jeweils zugehörige Zielgruppe versenden. Darin werden die Bereiche wie ambulante/stationäre Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser vor der Situation und den gesundheitlichen Auswirkungen gewarnt. Zudem wird auf die Verwendung der Merkblätter und der Maßnahmenpläne hingewiesen.

Körperliche Anstrengungen möglichst vermeiden

Um sich bei den hohen Temperaturen zu schützen, sollten laut Gesundheitsamt wichtige Maßnahmen beachtet werden. Körperliche Anstrengungen sollten vermieden und stattdessen Pausen eingelegt werden, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten. Eine ausreichende Trinkmenge ist essenziell, um Dehydration vorzubeugen. Bei der Ernährung sollte auf leichte Kost geachtet werden, die den Körper nicht unnötig belastet.

Es ist ratsam, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und sich im Schatten aufzuhalten. Sonnenschutzmittel und eine Kopfbedeckung bieten zusätzlichen Schutz. In Wohnräumen sollte nach Möglichkeit die kühlste Umgebung aufgesucht werden. Morgens lüften, um frische Luft hereinzulassen, und tagsüber die Fenster schließen und die Räume abdunkeln, ist ebenfalls wichtig.

Hitzeaktionsplan ist online abrufbar

Für Abkühlung sorgen lauwarme Duschen, das Kühlen von Armen, Beinen und Nacken mit nassen Tüchern, sowie das Hochlagern der Beine. Auch das Tragen von leichter, atmungsaktiver und hautbedeckender Kleidung ist empfehlenswert. Falls erforderlich, können Ventilatoren oder Klimaanlagen genutzt werden, um die Wohnräume angenehm kühl zu halten, wobei die Raumtemperatur nicht zu tief gekühlt werden sollte.

Den Aktionsplan und weitere Infos zum Thema gibt es auf www.landkreis-ludwigsburg.de/de/gesundheit-veterinaerwesen/gesundheit/hitzeschutz. Bei Fragen können sich Interessierte direkt an Hitzeaktionsplan@landkreis-ludwigsburg.de wenden.