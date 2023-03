Premiere an der Württembergischen Landesbühne Macbeth und die unerreichbare Männlichkeit

Was man alles leisten muss, um Mann zu sein, wird in der Inszenierung von Hans-Ulrich Becker von Macbeth erst klar, nur um direkt wieder dekonstruiert zu werden. Am Freitag feierte das Stück in Esslingen an der Württembergischen Landesbühne seine Premiere.