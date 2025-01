Warnstreik im Kreis Esslingen: Busse mehrerer Linien stehen am Donnerstag still

Busse mehrerer Linien stehen am Donnerstag still

1 Passagiere im Kreis Esslingen müssen am Donnerstag mit Ausfällen von Linienbussen rechnen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

An diesem Donnerstag müssen Passagiere mehrerer Buslinien im Kreis Esslingen wohl umplanen. Denn im Tarifstreit mit den privaten Verkehrsunternehmen ruft Verdi zum Warnstreik auf. Betroffen sind unter anderem der Raum Plochingen und Nürtingen.











Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel müssen am kommenden Donnerstag, 9. Januar, in Teilen des Landkreises Esslingen damit rechnen, dass sie ihr Ziel nur mit Verzögerungen erreichen – oder umplanen. Denn an diesem Tag ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten privater Omnibusunternehmen zum ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind unter anderem Linien im Raum Plochingen und im Raum Nürtingen.

Anlass sind die Tarifverhandlungen im privaten Omnibusgewerbe. Nachdem die erste Runde am 18. Dezember ohne Angebot der Arbeitgeber beendet worden sei, rufe man nun zu ersten Warnstreiks auf, teilt Verdi mit. „Damit soll vor der zweiten Runde am 15. Januar 2025 auf den Arbeitgeberverband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) Druck aufgebaut werden, um zu einem zügigen Abschluss zu kommen“, schreibt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. Verdi fordert eigenen Angaben zufolge unter anderem neun Prozent mehr Entgelt sowie 100 Euro mehr im Monat für die Auszubildenden bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Streiks in Unternehmen Fischle und FMO

Wie stark die Ausfälle im Kreis Esslingen sein werden, dazu konnten am Dienstag weder Benjamin Stein, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Fils-Neckar-Alb, noch der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und das betroffene Esslinger Unternehmen Fischle eine Auskunft geben. Fischle ist Betreiber mehrere Buslinien rund um Plochingen und bis nach Esslingen, Kirchheim und auf den Schurwald. Laut Verdi ist des weiteren die Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH (FMO) betroffen, die unter anderem im Raum Nürtingen fährt. S-Bahnen, Züge, Stadtbahnen und die Busse öffentlicher Verkehrsbetriebe – also auch die der Städtischen Verkehrsbetriebe Esslingen (SVE) – fahren wie gewohnt. Auskunft erhalten Passagiere am Streiktag über die VVS-Fahrplanauskunft.