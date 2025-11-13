Warnhinweis der Polizei: „Welle von betrügerischen Telefonanrufen“ im Kreis Esslingen

1 Im Kreis Esslingen versuchen Betrüger derzeit telefonisch mit perfiden Maschen Menschen davon zu überzeugen, ihnen Geld auszuhändigen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Die Polizei warnt am Donnerstagnachmittag davor, dass aktuell im Kreis Esslingen eine Welle von sogenannten Schockanrufen registriert wird.











Die Polizei teilt Donnerstagnachmittag mit: „Zur Stunde rollt eine Welle von betrügerischen Telefonanrufen vor allem über den Bereich Ostfildern und Deizisau hinweg.“

Offensichtlich geben sich sogenannte Schockanrufer als Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus. Dabei gehen die Betrüger laut Polizei häufig wie folgt vor: Sie erzählen von einem angeblichen, schweren Unfall eines Angehörigen und fordern Bargeld, um eine Haftstrafe zu vermeiden. Oder sie erkundigen sich nach Geld und Wertsachen, welche zu Hause oder bei der Bank angeblich nicht mehr sicher sind. Anschließend drängen sie die Gesprächspartner dazu, diese zur Verwahrung an die vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

Was tun, wenn man angerufen wird?

Die Polizei rät: „Schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn Sie einen Anruf dieser Art von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten!“

Man solle sich nie auf ein Gespräch einlassen. Die echte Polizei fordere niemals Geld oder Wertsachen und nehme diese auch nie in Verwahrung.