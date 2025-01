Warmfront wird zur Kaltfront

1 Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Sich auf das Wetter einzustellen, fällt momentan nicht leicht. War es am Wochenende in Stuttgart noch kalt und glatt, herrschten am Dreikönigstag schon wieder milde Temperatur, die fast an den Frühling erinnerten. Auch am Donnerstag beruhigt sich das Wetter nicht – und es wird ganz plötzlich frostig und glatt. „Es kommt eine spannende Wetterlage auf uns zu“, sagt Kai-Uwe Nerding, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes, mit Blick auf die Region Stuttgart.

Aktuell liege eine Warmfront quer über Baden-Württemberg auf der Linie zwischen Straßburg und Ulm, sagt der Wetterexperte. „Alles was nördlich dieser Linie ist, ist im Bereich kalter Luftmassen, alles was südlich liegt, ist wärmer temperiert.“ Nördlich der Linie sei oberhalb von 400 Metern mit Schnee zu rechnen. Glatt sei es auf jeden Fall ab 600 Metern, auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Im Süden falle kein Schnee, sondern nur Regen, sagt Nerding. Die Warmfront zieht laut dem Wetterexperten weiter Richtung Hessen.

In Stuttgart erst mild, dann frostig

Dadurch wird es auch in Stuttgart in der Nacht auf Donnerstag immer wärmer. Zum Sonnenaufgang liegen die Temperaturen dann laut Kai-Uwe Nerding bei acht Grad. Bis zum Mittag steige die Temperatur auf bis zu elf Grad im Stuttgarter Raum.

„Und dann passiert etwas Spannendes“, sagt Kai-Uwe Nerding. Die Warmfront, die nach Norden gezogen ist, zieht wieder nach Süden. „Die Warmfront wird rückläufig und wird zu einer Kaltfront“, so der Wetterexperte. Es fließe wieder kältere Luft ein und die Temperaturen fallen schnell. Am Abend gebe es in Stuttgart dann nur noch zwei Grad. Mit dem Durchgang der Kaltfront könne es gewittern und graupeln.

Blitzeis in der Nacht auf Freitag

In der Nacht zum Freitag reißt dann die Wolkendecke auf. Die Temperaturen rutschen schnell in den Frostbereich, und es wird in Stuttgart verbreitet glatt auf den Straßen durch überfrierende Nässe. In der Region Stuttgart passiere das gegen 21 Uhr. „Die Straßen haben keine Zeit zu trocknen und gefrieren“, sagt Nerding. „Wenn das wirklich schnell geht hat das eine Wirkung wie gefrierender Regen, wenn sich eine richtige Glatteisschicht bildet.“ Der Deutsche Wetterdienst werde deshalb vermutlich eine Glättewarnung herausgeben.

Freitagmorgens liegen die Temperaturen laut dem Wetterexperten in Stuttgart bei minus eins Grad. Am Freitag beruhigt sich das Wetter. Die Sonne kommt immer mehr heraus und es gibt keine Niederschläge mehr. In Stuttgart sollen die Temperaturen dann bei etwa vier Grad liegen.