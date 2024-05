Warm-Up-Show: Die Ärzte kommen ins LKA Longhorn

1 Farin Urlaub, Rod und Bela B machen sich im Stuttgarter LKA warm. Foto: dpa/Jörg Steinmetz

Bevor die Band Die Ärzte auf wie üblich großen Festivals und Open-Airs spielt, gibt sie zwei familiäre Warm-up-Konzerte in Süddeutschland: in München und Stuttgart. So kommt man an Tickets.











Die Ärzte kommen nach Süddeutschland, um sich warm zu machen: Am 4. Juni in die Theaterfabrik in München und am 5. Juni ins LKA Longhorn in Stuttgart. In einem so familiärem Rahmen, bekommt man die Band heute nur noch selten zu sehen.

Im Anschluss geht es für die drei direkt zu Rock am Ring und Rock im Park, wo sie als Headliner auftreten werden. Im August folgen drei Konzerte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, von denen zwei schon ausverkauft sind. Die Support-Acts für letztere Konzerte wurden an diesem Mittwoch ebenfalls bekannt gegeben: Girlschool, Shirley Holmes, Panteón Rococó, Malts Orchestra, Donots und Cari Cari.

Im April haben Die Ärzte im Vorfeld der Europawahl die Single „Demokratie“ ausgekoppelt, das Lied ist schon 2021 auf dem Album „Dunkel“ erschienen.

Die Tickets für die „Konzerte vor den Konzerten“ sind ausschließlich über deren offizielle Website www.bademeister.com erhältlich. Der Ticketverkauf startet am Mittwoch, 15.5.24, um 17 Uhr. Die Tickets kosten 45,50 Euro und es sind maximal zwei pro Käuferin und Käufer erhältlich.