1 Lange wird es Karstadt in der Esslinger Bahnhofstraße wohl nicht mehr geben. Foto: Roberto Bulgrin

Viele Kunden der Esslinger Karstadt-Filiale bedauern, dass das Warenhaus nach den Plänen des Konzerns in der Stadt keine Zukunft mehr hat. Die Gewerkschaft Verdi gibt sich indes kämpferisch: Sie will das Kaufhaus zusammen mit der Belegschaft retten.















Nach und nach füllen sich die Etagen der Filiale von Karstadt in der Esslinger Bahnhofstraße an diesem Dienstagvormittag mit Kundinnen und Kunden – darunter befinden sich ebenso junge Familien und jüngere Leute, die zwischen zwei Terminen einen kurzen Abstecher machen, wie auch ältere Menschen. Die Stimmung ist am Tag nach der Nachricht, dass das Warenhaus in einem knappen Jahr schließen muss, gedrückt. Und das längst nicht nur im Kaufhaus selbst, sondern auch darüber hinaus.