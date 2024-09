Warenhaus-Geschichte: Als in Esslingen Hertie-Mania herrschte

1 Erinnerungsstücke an das ehemalige Esslinger Kaufhaus Hertie wurden in einem Sammelalbum verewigt. Foto: Städtische Museen Esslingen

Hertie war einst eine Institution in Esslingen. Das Kaufhaus in der Bahnhofstraße brachte in den 60er Jahren einen Hauch von Glamour und Eleganz in die Stadt. In einem Album haben Mitarbeitende gesammelt, was irgendwie mit ihrem Arbeitgeber zu tun hatte.











Er klingt ein wenig angestaubt, hausbacken und sehr kommerziell. Nur der Refrain des Werbesongs zu der Modenschau „Jugend international“ ist schmissig, hat Ohrwurm-Qualitäten und reißt mit. Der textlich einfach strukturierte Schlager mit dem Titel „Davon träumen alle jungen Leute“ wurde auch von dem ehemaligen Esslinger Kaufhaus Hertie in der Bahnhofstraße als Reklamemasche für seine erste Modenschau am 18. März 1963 im Theaterhaus Scala genutzt. Die Promidichte war an diesem Abend mit Unterhaltungskünstlern wie Bibi Johns, Ralf Benedix, Greetje Kauffeld oder Heinz Schenk sehr hoch, und im Werbeprospekt des Kaufhauses hatte es geheißen: „Die Show informiert Sie über alles, was Twens und Teenager heute lieben.“ Der Eintritt kostete zwei Mark. Ein Ticket und die Schallplatte mit dem Werbesong befinden sich in einem Sammelalbum, das Hertie-Mitarbeitende mit Stolz und Selbstbewusstsein über ihr Haus gefüllt haben. Es wird ab Sonntag, 8. September, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt in Esslingen gezeigt.