Wannweil im Kreis Reutlingen: Unbekannte lässt sich absichtlich von Zug überrollen und rennt lachend davon

Eine bislang unbekannte Jugendliche soll sich am Mittwochmorgen im Bereich des Haltepunkts Wannweil (Kreis Reutlingen) in den Gleisbereich gelegt und sich absichtlich von einem Metropolexpress überfahren lassen haben. Danach sei die Unbekannte aufgestanden und geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, habe sich die Unbekannte gegen 10.10 Uhr in den Gleisbereich begeben und sich vor den durchfahrenden Zug, der mit etwa 110 km/h herangefahren kam, parallel der Schienen ins Gleisbett gelegt. Der Lokführer erkannte die Situation und leitete eine Schnellbremsung ein, er konnte jedoch nicht verhindern, dass die Person überrollt wurde. Im Zug wurde durch die Notbremsung niemand verletzt. Nachdem der Zug zum Stillstand gekommen war, erkannte die im Zug befindliche Kundenbetreuerin offenbar, wie die unbekannte Frau im Gleisbereich aufstand und lachend flüchtete.

Die Unbekannte wird als etwa 15 bis 18 Jahre alt beschrieben. Sie hatte offenbar schulterlange Haare und trug zur Tatzeit eine lange schwarze Daunenjacke und eine dunkelblaue Jeans. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/55049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.