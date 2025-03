Wann ist die Sonnenfinsternis am Samstag (Baden-Württemberg, Uhrzeit)?

1 Am Samstag wird über Baden-Württemberg eine partielle Sonnenfinsternis erwartet. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Himmelsschauspiel wie eine partielle Sonnenfinsternis ist recht selten. Am Samstag ist es wieder so weit. Warum ist das so? Und wo kann man sie in Baden-Württemberg?











Dass sich der Himmel mitten am Tag über Deutschland komplett verdunkelt, ist schon eine ganze Weile her. 1999 gab es eine komplette Sonnenfinsternis. An diesem Samstag, 29. März, gibt es immerhin ein partielle – also deutlich kleinere – Sonnenfinsternis zu sehen. Auch in Baden-Württemberg.

Wann ist die Sonnenfinsternis?

Das seltene Schauspiel ist zwischen 11.22 und 12.59 Uhr (MEZ) zu sehen, wenn sich der Neumond vor die Sonne schiebt - und wenn das Wetter gut genug ist. Derzeit verspricht die Vorhersage für den Samstagmittag noch etwas durchwachsenes Wetter.

Viele Sternwarten, zwischen Bodenseee, Kurpfalz und Ulm haben dann eigentlich ihre große Stunde, entscheiden aber wohl kurzfristig, ob sie öffnen.

Ist die Sonnenfinsternis in Baden-Württemberg gut zu sehen?

In Baden-Württemberg wird nur ein kleiner Teil der Sonne verdeckt sein, die dann einem angebissenen Keks ähnelt. Laut der Robert-Mayer-Sternwarte in Heilbronn werden zum Maximum um 12.10 Uhr mitteleuropäischer Zeit immerhin 15,2 Prozent der Sonnenscheibe durch den Mond bedeckt.

Andernorts sieht es besser aus: Maximal bedeckt soll die Sonne in Deutschland etwa zwischen 12.08 Uhr in Freiburg und 12.21 Uhr in Rostock und Stralsund sein, sagt Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.

Dennoch planen etliche Sternwarten im Südwesten Veranstaltungen, darunter die Sternwarte Zollern-Alb in Rosenfeld, die Stuttgarter Sternwarte und die Sternwarte Überlingen. Auch die Sternwarte Reutlingen stellt nach eigenen Angaben Fernrohre Richtung Sonne.

Wie entsteht eine Sonnenfinsternis?

Der Mond dreht sich um die Erde und die Erde um die Sonne. Stehen alle drei auf einer Linie und der Mond zwischen Sonne und Erde, verdeckt er von der Erde aus gesehen die Sonne. Bei manchen Sonnenfinsternissen scheint die Sonne ganz zu verschwinden. Man spricht dann von einer totalen Sonnenfinsternis. Am Samstag verdeckt der Mond jedoch nur einen Teil der Sonne.

42 Monate sind seit der derzeit letzten von Deutschland aus sichtbaren Sonnenfinsternis vergangen. Je nach Region ist der verdeckte Teil der Sonne dieses Mal unterschiedlich groß. „Um die Finsternis zu sehen, müssen Sie im Schatten des Mondes sein“, sagt Liefke. Dieses Mal gibt es keinen Ort auf der Erde, wo sich die Sonne komplett verfinstert.

Was gibt es bei einer Sonnenfinsternis zu beachten?

Astronomen und Mediziner warnen davor, ungeschützt in die Sonne zu schauen, schon gar nicht mit Fernglas oder Teleskop. Schon wenige Sekunden können die Netzhaut schädigen.

Man sollte nur mit speziellen „Sofi“-Brillen in die Sonne schauen, die es zum Beispiel beim Optiker gibt. Normale Sonnenbrillen, berußte Gläser, geschwärzte Folien, Solariumbrillen oder Verpackungsfolien reichen nicht aus. Viele Sternwarten und Planetarien, wie etwa die Sternwarte der Experimenta, stellen professionelle Beobachtungsgeräte zur Verfügung.

In die Sonne sollte man nur mit einer speziellen Brille schauen – sonst drohen schwere Augenverletzungen. Foto: dpa/Axel Heimken

Wann ist die nächste Sonnenfinsternis?

Bis zur nächsten partiellen Sonnenfinsternis in Deutschland dauert es allerdings nicht ganz so lange wie zuletzt, sie wird für den 12. August 2026 erwartet.

Sonnenfinsternisse in den kommenden Jahren:

29. März 2025: Partiell – Nordwestliches Afrika, Europa, Nordrussland

21. September 2025: Partiell – Südlicher Pazifik, Neuseeland, Antarktis

17. Februar 2026: Ringförmig – Südargentinien und Chile, südliches Afrika, Antarktis

12. August 2026: Total – Nördliches Nordamerika, Westafrika, Grönland, Island, Spanien, Deutschland

6. Februar 2027: Ringförmig – Chile, Argentinien, Atlantik

2. August 2027: Total – Marokko, Spanien, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Saudi-Arabien, Jemen, Somalia

26. Januar 2028: Ringförmig – Ecuador, Peru, Brasilien, Suriname, Französisch-Guayana, Portugal, Spanien

22. Juli 2028: Total – Australien, Neuseeland

Anders sieht es bei der nächsten totalen Sonnenfinsternis aus, die in Deutschland erst 2081 zu sehen sein wird.