Wanderungen, Wein und Yoga im Kreis Esslingen: Schwäbisches Hanami: Weilheim feiert Kirschblütentag

Die Kirschbäume am Albtrauf stehen in voller Blüte. Am Sonntag ist in Weilheim (Kreis Esslingen) Kirschblütentag, ein schwäbisches Hanami. Bewegungsfreudige, Familien und Genießer kommen auf ihre Kosten bei Wanderungen, Yoga in der Natur oder Wein- und Edelbrand-Verkostungen.











Hanami ist eine japanische Tradition, mit der die Schönheit der blühenden Kirschbäume gefeiert wird. Mittlerweile gibt es aber auch ein schwäbisches Hanami – zahlreiche Orte in der Region locken zwischen März und Mai mit Veranstaltungen. Blütenfans und Menschen, die an diesem Wochenende bei einem Ausflug Bewegung, Entspannung und Genuss verbinden möchten, kommen am Albtrauf auf ihre Kosten: In Weilheim wird am Sonntag, 13. April, der 22. Kirschblütentag gefeiert. Geplant sind geführte Wanderungen, Radtouren, Weinverkostungen, Yoga in der Natur und mehr.

Los geht es in der Stadt an der Teck am Sonntag um 10 Uhr auf dem historischen Marktplatz. Von dort aus starten in den folgenden Stunden bis 13 Uhr die meisten Touren für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Weitere Startpunkte sind der Parkplatz Kita Egelsberg und die Zipfelbachhalle. Bewegungsfreudige können die Blütezeit beispielsweise bei einer geführten Wanderung durch die Zipfelbachschlucht oder bei einer Mühlentour zum Pfundhardthof erleben.

Yoga in der Natur und Smovey-Walk

Wer noch mehr tun will, kann am Smovey-Walk um die Limburg teilnehmen. Smovey ist ein Trainingsgerät, mit dem auf dem Weg Übungen gemacht werden. Ebenfalls angeboten wird eine Tour mit Yogaübungen.

Angebote für Kinder und Radfahrer

Sonntagsausflügler mit Kindern können an Familienwanderungen teilnehmen oder eine Pferdekutschfahrt machen. Erst für ältere Kinder und Jugendliche sind zwei Mountainbike-Touren geeignet. Es gibt auch eine Genießer-Fahrt für E-Biker.

Kulturinteressierte: Literarische und historische Touren

Für Kulturinteressierte gibt es eine japanisch-literarische Blütenwanderung. Touren-Führer Peter Leusing will mit japanischen Kurzgeschichten die Sichtweise der Japaner auf die Natur näher bringen. Auch sind Führungen in der Altstadt geplant.

Genießer: Wanderungen mit Wein- und Kirschbrand-Verkostung

Für Genießer bietet sich eine Wanderung über den Natur- und Kulturlehrpfad mit Verkostung lokaler Weine von der Limburg an. Außerdem gibt es eine Blütenwanderung mit Besuch der Brennerei Class und Verkostung eines Hepsisauer Kirschbrands. Beim Kleintierzuchtverein lädt ein bunter Bauernmarkt zum Bummeln, Einkaufen und Genießen ein. Darüber hinaus gibt es unterwegs und in den Gastronomien der Stadt zahlreiche Möglichkeiten zum Essen und Trinken.

Anreise und mehr Informationen

Die Anreise ist mit Bahn und Bus ebenso wie mit Pkw möglich. Vor Ort verkehren von den Parkplätzen kostenlose Bus-Shuttle. Weitere Informationen gibt es unter: www.weilheim-teck.de/kirschbluetentag .

Weitere Veranstaltungen in der Region

Nicht nur in Weilheim, auch in anderen Orten im Kreis Esslingen und in der Region wird die Obstblüte gefeiert. Am Samstag, 12. April, um 10.30 Uhr startet am Wanderparkplatz Benzwang in Neidlingen eine Tour, bei der die Geschichte des lokalen Kirschenanbaus näher gebracht wird. Kosten acht Euro, Anmeldung bis 11. April (01 57 / 71 32 57 64, gerhard.hepperle@t-online.de).

Am 13. April ist in Nehren (Kreis Tübingen) Kirschblütenfest. Am 27. April gibt es in Leonberg (Kreis Böblingen) einen Blütenspaziergang. Weitere Veranstaltungstipps unter: www.streuobstparadies.de.