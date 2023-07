1 Die Alb bei Schopfloch: Beliebtes Ziel für Wanderer und Radler. Foto: Jakob/Panitz

Schopfloch mit dem Waldgebiet Bulz auf der Schopflocher Alb oberhalb des Lenninger Tals gelegen, ist zu jeder Jahreszeit eine Wanderung wert.















Link kopiert

Wer an heißen Tagen eine schattige Tour überwiegend im, beziehungsweise am Wald machen möchte, für den bietet sich diese Wanderung rund um den Bulz an, ein Waldgebiet bei Schopfloch auf der Schwäbischen Alb im Kreis Esslingen. Eine zweite, sozusagen sonnigere Variante geht wiederum weitgehend um das Waldstück herum. Beide sind mit fünfeinhalb Kilometern gleich lang – und führen am bewirtschafteten Harpprechthaus vorbei.